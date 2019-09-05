Невооруженным глазом видно, что бриллиант может быть бесцветным или иметь какой-то оттенок. Лучше всего найти бриллиант, который будет казаться белым после установки в оправу. Цвет бриллианта варьируется от D до Z, но нет необходимости переплачивать за бриллиант цвета D. Бриллиант цвета H или I, в зависимости от оправы, будет выглядеть таким же чистым и белым, как и бесцветный бриллиант.