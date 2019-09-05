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Вес карата
Карат отражает вес бриллианта, например, 2 карата или 3 карата. Вес в каратах может быть важен для некоторых, но бриллиант любого веса может быть потрясающим. Более важно, чтобы ваш бриллиант был хорошо огранен.
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Цвет
Невооруженным глазом видно, что бриллиант может быть бесцветным или иметь какой-то оттенок. Лучше всего найти бриллиант, который будет казаться белым после установки в оправу. Цвет бриллианта варьируется от D до Z, но нет необходимости переплачивать за бриллиант цвета D. Бриллиант цвета H или I, в зависимости от оправы, будет выглядеть таким же чистым и белым, как и бесцветный бриллиант.
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Чистота
Почти все бриллианты имеют недостатки. Чистота бриллианта отражает количество изъянов и включений в бриллианте, а также то, насколько они заметны. Прежде всего, выбирайте бриллианты с включениями, незаметными невооруженным глазом.
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Огранка
Огранку часто путают с формой бриллианта, она означает, насколько хорошо огранен и отполирован бриллиант. Огранка — это самый важный фактор, от которого зависит насколько бриллиант будет блестящим и красивым.
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Гид по бриллиантам
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4С бриллиантов: Оценка качества бриллиантов
4С – огранка, цвет, чистота и вес в каратах – это общепринятые стандартные характеристики бриллианта, определяющие его качество и стоимость.
Цены на бриллианты: Полное руководство
Цена бриллианта определяется в первую очередь по 4С бриллианта.
Полное руководство по шкале цвета бриллиантов
Цвет бриллианта – важнейший аспект его внешнего вида. Цветовая шкала варьируется от D (абсолютно бесцветный) до Z (теплый желтоватый оттенок).
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